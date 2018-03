Mauerteile stürzten in Welser City auf Gehsteig

Gefährlich Situation mitten in Wels: Am Stadtplatz, eine der belebtesten Stellen der Stadt, blieb den Passanten Mittwochnachmittag der Zugang zur einer Seitengasse verwehrt. Die Feuerwehr sicherte den Bereich großflächig ab, brachte Absperrbänder an.

Der Grund: Kurz zuvor waren einzelne Teile von einer Hausfassade abgebröckelt und rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt.

Mit Hilfe einer Hebebühne entfernten die Feuerwehrmänner weitere lose Teile. Die Traungasse war während des Einsatzes rund eineinhalb Stunden gesperrt.

Verletzt wurde zum Glück niemand.

(mip)