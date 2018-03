Maulwurf-Hügel bringen Platzwart "zum Rasen"

Überall kleine Erdhaufen – die den Platzwart "zum Rasen" bringen …

Der Europäische Maulwurf (Talpa europaea) ist eine Säugetierart aus der Familie der Maulwürfe (Talpidae) innerhalb der Ordnung der Insektenfresser (Eulipotyphla). Er ist der einzige in Mitteleuropa verbreitete Vertreter seiner Familie. Das Verbreitungsgebiet des Europäischen Maulwurfs reicht von Großbritannien (nicht aber Irland) über weite Teile Mittel- und Osteuropas bis nach Sibirien in die Region der Flüsse Ob und Irtysch. Er bevorzugt gemäßigte Regionen und fehlt in den kühleren Gebieten Eurasiens ebenso wie in der Kaukasusregion und im Mittelmeerraum (dort kommen allerdings einige nahe verwandte Vertreter der Gattung der Eurasischen Maulwürfe (Talpa) vor). Sein Lebensraum sind nicht zu trockene Böden in Wiesen, Wäldern und auch im Kulturland. In den Alpen lebt er bis in 2400 Meter Höhe. Europäische Maulwürfe verbringen wie alle Eigentlichen Maulwürfe den Großteil ihres Lebens in einem selbst gegrabenen, unterirdischen Gangsystem, dessen Tunnel sich sowohl knapp unter der Erdoberfläche als auch bis zu einer Tiefe von 1 Meter erstrecken können. Das Aushubmaterial wird an die Oberfläche geschoben, wobei die charakteristischen Maulwurfshügel entstehen. Diese befinden sich im Allgemeinen nicht über den Gängen, sondern rund 15 Zentimeter daneben, weil die Erde schräg nach oben gedrückt wird. Bei besonders lockerem Boden fällt kaum Aushubmaterial an und bei Schneebedeckung kommt es sogar vor, dass die Gänge durch die Grasnarbe führen. Die Grabgeschwindigkeit kann, je nach Bodenbeschaffenheit, bis zu 7 Meter pro Stunde betragen. (Quelle: Wikipedia)

Nach dem Winter ist der Schulsportplatz der Neuen Mittelschule Hart in Leonding (Bez. Linz-Land) unbespielbar. Mauwürfe haben sich durch den Untergrund gegraben, überall Erdhügel hinterlassen. Kein Quadratmeter ist ohne.

Mit den hartnäckigen Gräbern hat die Stadt Leonding jedes Jahr zu kämpfen. Roland Falk von der Stadtverwaltung: "Wir müssen sie immer im Frühjahr beseitigen."

Allerdings: Das könnte noch heuer ein Ende haben. Denn: Es wird überlegt, dort, wo jetzt der Platz ist, den Schulerweiterungsbau hinzustellen. Und dann müssten die Maulwürfe auf jeden Fall umziehen …

Was aber die Union Leonding vielleicht nicht so ganz freuen dürfte, die gleich nebenan ihre Fußballfelder hat.



(ab)