McDonald's liefert: Wir verlosen 10 Gutscheine

Big Mac, Chicken McNuggets, Wraps – das alles kann man sich jetzt auch in Linz liefern lassen. In Zusammenarbeit mit Mjam bietet McDonald's Österreich das Lieferservice McDelivery ab sofort auch in Linz an.

Verfügbar ist es in den Linzer Restaurants Landstraße und Hamerlingstraße, ab Ende April auch in McDonald's in der Freistädter Straße und Blütenstraße (siehe Infografik zu den Liefergebieten).



Die Karte zeigt, welche Restaurants liefern – und wohin.

Die Bestellung erfolgt über die kostenlose Mjam App oder online auf mjam.net. Und wir verlosen zehn 25-Euro-Gutscheine für Burger-Bestellungen inkl. Lieferung.

Mitmachen ist ganz einfach: Fan unserer Facebookseite werden, Beitrag liken – und im Kommentar schreiben, mit wem ihr die Burger teilen wollt. Die Gewinner werden per Privatnachricht informiert. Also: Immer Nachrichten-Box checken.

Hier kommt ihr auf unsere Facebookseite. Und hier kommt ihr direkt zum Gewinnspiel:

Dieses Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

(ab)