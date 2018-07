Mega-Stromausfall in Linz: 6.600 Kunden betroffen

Plötzlich war der Saft weg! Stromausfall! So ging es Tausenden Linzern in der Innenstadt.

"Seit den späten Vormittagsstunden kam es im Bereich der Linzer Innenstadt – Gebiet Donaulände – Landstraße bis Höhe Blumau Richtung Hafen – zu Stromausfällen", so die Linz AG in einer Aussendung.



"Die Ursache liegt aus jetziger Sicht in einer Störung der 30 kV-Anlage im Umspannwerk Linz-Mitte. Seit Störungseintritt arbeiten die Kollegen der LINZ NETZ GmbH mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung."



Rund 6.600 Kunden betroffen

Die Störung trat laut Linz AG um 11.24 Uhr ein und betraf insgesamt rund 6.600 Kundenanlagen. "Die eingeleiteten Maßnahmen waren schnell erfolgreich. So konnten durch gezielte Ersatzmaßnahmen rasch einzelne Gebiete wiederversorgt werden", so die Linz AG.

Um 12.45 Uhr waren 80 Prozent der Kundenanlagen wieder versorgt. "Zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Kunden mit Ausnahme des Hafengebietes wieder mit Strom versorgt. Das Team der LINZ NETZ GmbH arbeitet aber mit Hochdruck an den Versorgungsmaßnahmen im noch betroffenen Stadtteil."



Um 13.10 waren alle Kunden wieder mit Strom versorgt.



