Messer-Attacke in Wels: Verdächtiger erwischt!

Festnahme auf offener Straße in Traun! Die Polizei fasste Fadil S., der seine Freundin Zumreta C. (49) in Wels niedergestochen haben soll.