Messer-Raub: "Ich glaube du weißt, was das ist"

Zwei bislang unbekannte Täter sprachen am Dienstag gegen 10.40 Uhr bei der Straßenbahnhaltestelle "Meixnerkreuzung" in Leonding zwei 16-jährige Burschen aus Gramastetten und Engerwitzdorf (beides Urfahr-Umgebung) an, baten diese zunächst um zwei Euro Kleingeld.

Nachdem die Jugendlichen dieser Bitte nicht nachkamen, zückte ein Täter laut Polizei ein Klappmesser und bedrohte die Jugendlichen mit den Worten: "Ich glaube, du weißt, was das ist!"



28 Euro geraubt

In der Folge händigten die Opfer dem Täter insgesamt 28 Euro aus. Danach forderte er die beiden Burschen auf, dass sie weggehen sollen. Der zweite Unbekannte Täter schaute dabei die ganze Zeit zu.

Die Täter flüchteten wenig später in unbekannte Richtung. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ.



Täterbeschreibung laut Polizei:

1. Person:

Etwa 18 Jahre alt, 175 cm groß, südländischer Typ, auffällige Zahnlücken und einen Zahnschiefstand, schwach wachsender Oberlippenbart (Flaum), dunkel bekleidet mit schwarzer Baseballkappe (gebogenes Schild, Marke "Nike") und Umhängetasche, bewaffnet mit einem Klappmesser.

2. Person:

Etwa 16 bis 17 Jahre alt, 185 cm groß, näheres nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Leonding unter 059133/4136.

