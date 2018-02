Alarmfahndung 22. Februar 2018 10:19; Akt: 22.02.2018 14:25 Print

Mann ohne Finger überfällt Bank mit Messer

Alarmfahndung in Wels! Wenige Minuten nach 10 Uhr überfiel am Donnerstag ein Unbekannter eine Sparda-Bank in der Welser Innenstadt.