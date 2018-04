Messerattacke auf jungen Mann bei der Messe Wels

Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst vor Ort erstversorgt und zur weiteren Versorgung ins Klinikum Wels eingeliefert. Er wurde laut Erstmeldungen verletzt, wie schwer war am Abend noch nicht bekannt. Die Polizei sicherte die Spuren am Tatort. Die näheren Hintergründe waren am frühen Abend vorerst noch unklar. Die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Den Informationen zufolge wurde der Mann von eine Gruppe attackiert, Zeugen berichteten von zumindest einer Festnahme. Ein ebenfalls junger Mann sei in Handschellen in ein Polizeiauto gesetzt worden. Das Opfer selbst wurde von der Rettung Rettungsdienst vor Ort versorgt und ins Klinikum Wels eingeliefert.

(red)