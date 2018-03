"Fahrradschloss" hindert Dauerparker an Wegfahren

"Vorsicht Radklammer – nicht wegfahren!" Ein DIN A4-Zettel auf der Windschutzscheibe warnt den Fahrer eines Mazda 626 älteren Baujahres. Der Lenker sollte sich dringend an die Info der PlusCity in Pasching oder an den Wachdienst wenden.

Tatsächlich sorgt das Auto, das in der zweiten Etage des neu errichteten Parkhauses abgestellt ist, für viele staunende Blicke. Denn die Radklammer, die am linken Hinterrad angebracht ist, erinnert eher an eine übergroße Absperrkette eines Fahrrads.

Wirft man einen genaueren Blick auf das Fahrzeug,wird deutlich, dass es sich hierbei wohl um einen Dauerparker handelt. Der Wagen ist stark verdreckt. So manch ein Besucher hat sich schon mit diversen Sprüchen und "Kunstwerken" auf dem Auto verewigt.

Auto auch ohne gültiges Pickerl



Was ebenfalls bei einem genaueren Blick auffällt. Das Pickerl ist schon im Dezember vergangenen Jahres abgelaufen. Laut ÖAMTC drohen beim Fahren ohne gültige Plakette bis zu 5.000 Euro Strafe. Ob der Lenker aus Linz sich deswegen nicht mehr traut, sein Auto abzuholen, ist ungewiss.

Um eine Strafe wird der Dauerparker auf jeden Fall nicht herumkommen. Denn auf Nachfrage bei der Plus City wurde bestätigt, dass beim Auslösen des Fahrzeugs 50 Euro Bußgeld zu bezahlen seien.





(mip)