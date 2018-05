Mit Lieben Grüßen vom Schneewittchen-Karma

"Lieber ApfelbaumDIEB!!!" Mit diesen Worten beginnt der Appell an einen Unbekannten Apfelliebhaber.

In der Niederdorfstraße in Hörsching (Bez. Linz-Land) nahe einer Böschung zu sehen: Eine tiefe Grube. Da, wo erst kürzlich ein Apfelbäumchen in die Erde gepflanzt worden war, ragen jetzt zwei Holzstäbchen heraus. Darauf angebracht? Ein sorgfältig einlaminierter Brief:

"Schon gehört vom Schneewittchen-Karma? Sei achtsam beim Essen und wem DU die gestohlene Frucht gibst! In liebevoller Erwartung DEIN KARMA ", schrieb der verärgerte Besitzer des Apfelbäumchens auf den Zettel.

Auf Facebook, wo Dienstagnachmittag ein Foto vom Brief gepostet wurde, ist die Entrüstung über den dreisten Baumklau groß. Ein frisch gepflanztes Apfelbäumchen einfach auszugraben und mitzunehmen – Das geht zu weit, ist man sich einig.

Bleibt nur zu hoffen, dass trotz allen Ärgers das "Schneewittchen-Karma" nicht wirklich zuschlägt..

(cru)