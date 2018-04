Mit dieser App finden Sie in Linz einen Parkplatz

Linz ist ja nicht unbedingt berühmt dafür, dass man schnell und einfach einen Parkplatz findet, vor allem in der Innenstadt. Doch nun soll es vorbei sein, mit dem Herumirren. Das versprechen zumindest die Macher der Handy-App "EasyPark".

Und Linz ist die erste Stadt in Österreich, in der das Angebot funktioniert und befindet sich damit in einer Riege mit Stockholm, Barcelona und Berlin.

Die App aus Schweden geht sogar einen Schritt weiter. "Wir zeigen den Kunden, wo es Parkplätze gibt", so Produktmanager Alexej Schmidt. Das funktioniert nach einem Wahrscheinlichkeitsprinzip. "Wir haben historische Daten und natürlich die anonymisierten Daten unserer Nutzer", so Schmidt.

"Heute" machte den Test. Und tatsächlich: Es funktioniert. Die App läuft im Grund wie ein Navigationsgerät, allerdings zeigt es den Weg zu den Parkplätzen in der Umgebung des gewünschten Ziels.

Als Bonus wird auch noch in Echtzeit berechnet, wie lange der Gehweg vom Parkplatz zum eigentlichen Ziel sein wird. "Natürlich garantieren wir keinen freien Parkplatz, aber unsere Erfahrungen zeigen, dass sich die Suchzeit halbiert", verspricht Nico Schlegel, Geschäftsführer von EasyPark Deutschland und Österreich.

Kostenlos ist die Park-App nur beim Download. Beim EasyPark Small Tarif beträgt die Transaktionsgebühr mindestens 49 Cent oder 15 Prozent von der Parkgebühr. Allerdings hat man dafür den Vorteil, dass die Parkgebühr minutengenau (nach den ersten 30 Minuten) abgerechnet wird.



