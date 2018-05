Eingeklemmt 06. Mai 2018 11:21; Akt: 06.05.2018 11:21 Print

Auf dieser Holzbrücke ist ein Pferd durchgefallen

Dramatische Tierrettung am Wochenende in Trattenbach (Bez. Steyr-Land): Ein Pferd blieb in einer Brücke stecken. Feuerwehr und Bagger rückten an.