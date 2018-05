Mopedlenker will links abbiegen, wird gerammt

Und so passiert der Unfall: Der 57-Jährige aus Ranshofen (Bez. Braunau) war mit seinem Mofa in seiner Heimatgemeinde auf der L 501 in Richtung Hochburg– Ach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 19-jähriger Probescheinbesitzer aus Hochburg-Ach mit seinem Pkw auf der L 501 in dieselbe Richtung.

Zwischen den beiden fuhr ein weiterer Pkw-Lenker, den der 19-Jährige überholte. Dann wollte er auch noch den Mofalenker überholen. Das Problem: Der 57-Jährige wollte allerdings genau in diesem Augenblick links zu seiner Hauseinfahrt zufahren und reihte sich mittig auf der Fahrbahn ein.

Der 19-Jährige bremste laut Angaben der Polizei unverzüglich und versuchte noch hinter dem Mofa rechts vorbeizufahren. Dies gelang ihm nicht mehr vollständig, sodass er das Mofa rammte und den Mofalenker auf den links neben der Fahrbahn verlaufenden Radfahrweg schleuderte.

Der 57-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Mofa geschleudert. Er wurde vom Notarztteam erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Braunau verbracht.

Am Mofa entstand Totalschaden, der Pkw wurde erheblich beschädigt.

(gs)