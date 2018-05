Morgen kommt die erste Hitzewelle des Jahres

Pack die Badehose ein! Ab Samstag rollt die erste Hitzewelle über Österreich und Oberösterreich. In der Nacht auf morgen werden die letzten Regenschauer aufhören, die Wolken lösen sich auf.

Am Samstag kann es zuerst noch ein wenig Nebel oder Hochnebel geben, dann wird es rasch sonnig und warm.



Bis zu 30 Grad

Ab Sonntag wird es dann so richtig heiß. Im ganzen Land sollte die Sonne scheinen, laut Meteorologen klettern die Temperaturen auf über 30 Grad.

Laut Prognosen ist OÖ dabei in ganz Österreich das heißeste Bundesland. Hier kann es schon am Sonntag und Montag 30 Grad geben, am Mittwoch sogar bis zu 31 Grad!

Aus heutiger Sicht dürfte es dann bis Donnerstag so bleiben, erst dann wird es wieder unbeständig.

Wetter am Wochenende bringt erst Gewitter, dann Hitze

(rep)