Motocross, Metal und Musicals

Am Freitag, 6. April, um 20 Uhr kommen Eskimo Callboy in den Posthof in Linz. Tickets auf heute.at/tickets.

Kleiner Vorgeschmack:

Aus dem Bereich Punk und Rock'n' Roll werden sie von Kvelertak unterstützt. Sie treten ebenfalls Freitag, um 20 Uhr im Posthof auf. Karten heute.at/tickets.

Das Brucknerhaus in Linz wird blumig. Denn das Musical Hair kommt am Freitag, 6. April, um 20 Uhr in das Kulturhaus. Tickets online heute.at/tickets.

Zum Reinhören:

Die Kabarettistin Chris Lohner gibt sich am Freitag, 6. April, um 2o Uhr im Kulturschloss Traun (Schloßstraße 8) die Ehre. Karten auf heute.at/tickets.

Coole Stunts und kontroverse Attentäter

Am Samstag, 7. April findet die Motocross-Show Masters of Dirt in der TipsArena in Linz statt. Tickets für die Nachmittagsvorstellung um 14 Uhr und für die Abendshow um 20 Uhr gibt's auf heute.at/tickets.

Das Musical Attentäter geht am Samstag, um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in Linz über die Bühne. Tickets online auf heute.at/tickets.

Am Samstag kann das Linzer Publikum ebenso auf das Duo Mynth gespannt sein. Tickets für die Show um 20 Uhr heute.at/tickets.

In Wels findet am 7. April die High Contact Spring Neolight statt. Außeriridische Klänge und Bass-Tanz-Combos erwarten Sie um 21 Uhr im Alten Schlachthof (Dragonerstraße 22) in Wels. Tickets auf der Seite des Veranstalters.

Mit Musik und Drama in den Sonntag

Am Sonntag, 8. April um 19 Uhr tritt die deutsche Metal-Band Kreator im Posthof in Linz auf. Karten auf heute.at/tickets.

Ihr neuester Hit:

In Gunskirchen findet am Sonntag, um 19 Uhr die Gunskirchner Kulturseason in der Landesmusikschule Gunskirchen (Marktplatz 2, Bez. Wels-Land) statt. Mit dabei: Die deutsche Schauspielerin Julia Ribbeck und die Gastgeber. Karten auf heute.at/tickets.

