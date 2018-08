Mutter (42) und Sohn (23) als Drogendealer

Wie immer flog die ganze Geschichte beim Zoll auf.

Im Dezember 2017 und im März 2018 konnten am Hauptzollamt in Frankfurt am Main (D) in mehreren Postsendungen insgesamt runda. 800 Gramm Amphetamin sichergestellt werden, wobei als Empfänger immer eine Person mit Wohnsitz im Bezirk Ried im Innkreis aufschien.

Das rief natürlich die heimische Polizei auf den Plan, die in Ried ihre Ermittlungen aufnahm. Als Empfängerin der Drogensendungen konnte schließlich eine 42-jährige Frau aus dem Bezirk Ried im Innkreis ermittelt werden.

Die gestand im Zuge ihrer Einvernahme, die Suchtmittelgeschäfte gemeinsam mit ihrem im Bezirk Amstetten lebenden 23-jährigen Sohn abgewickelt zu haben.

Und so funktionierte es: Der 23-Jährige bestellte die Suchtmittel im Darknet, ließ sie an seine Mutter schicken und holte sie schließlich von dort ab.

Mutter bekam als Belohnung Drogen



Die 42-Jährige hatte für ihre Unterstützung von ihrem Sohn jeweils Suchtmittel geschenkt bekommen. Der Mann gab im Zuge seiner Einvernahme zu, im Zeitraum von Mai 2017 bis März 2018 insgesamt zwölf Suchtmittelbestellungen im Darknet getätigt und einen Teil der Suchtmittel gewinnbringend weiterverkauft zu haben. Ingesamt hat der Mann 3.000 Gramm Suchtmittel bestellt.

Mutter und Sohn wurden angezeigt.

(gs)