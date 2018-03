Mutter (63) erwürgt: Sohn (28) wird ausgeliefert

Das Verbrechen schockte ganz Oberösterreich: Offenbar aufgrund einer psychischen Störung soll Matthias Sch. (28) seine Mutter Eleonore Sch. (63) in deren Haus in Polling erwürgt haben (wir berichteten).

Danach flüchtete der Student im Auto seines Bruders Richtung Deutschland. Hielt in Mining an, sprang in den eiskalten Inn – und durchschwamm ihn, bis er auf bayerischer Seite – in Malching im Landkreis Passau – ans Ufer gelangte.

Dort wurde er dann von der Polizei festgenommen – und ist derzeit in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Allerdings: Mittlerweile ist fix, dass er nach Oberösterreich ausgeliefert wird. "Ein entsprechender Antrag wurde von München (Oberlandesgericht, Generalstaatsanwaltschaft; Anm.) genehmigt", so Oberstaatsanwalt Walter Feiler, Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau.



Dass es zum Prozess kommt, ist eher unwahrscheinlich

Ob ihm allerdings tatsächlich der Prozess gemacht wird – das ist unklar. Wohl eher unwahrscheinlich, da er schon länger an einer Psychose leiden soll. An Panikattacken und Angstzuständen.

Alois Ebner, Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis, erklärte nach der Tat das mögliche Motiv: Er (Matthias Sch.; Anm.) habe befürchtet, seine Mutter lasse ihn nicht mehr aus dem Haus in Polling und zurück nach Nürnberg, wo er wohnt.

Die Tat selbst hatte er noch versucht zu vertuschen. Laut Polizei hatte er seiner Mutter erst eine Glasflasche auf den Kopf geschlagen, sie dann im Gästezimmer erwürgt. Danach habe er sie ausgezogen – und die nackte Leiche in die Dusche gelegt. Offenbar, um alles wie einen Unfall aussehen zu lassen.



