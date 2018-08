Mutter (75) stirbt vor den Augen ihres Sohnes

Es hätte nicht mehr viel gefehlt und die drei Bergsteiger wären an ihrem Ziel gewesen: Am Gipfel des Mahdlgupfs auf 1.261 Metern Höhe im Höllengebirge. Doch für eine Mutter (75) und erfahrene Bergsportlerin aus Vöcklabruck sowie ihrem Sohn und dessen Neffen kam alles völlig anders. Ein plötzlicher Herzstillstand der 75-Jährigen beendete die Tour auf tragische Weise.

Zur Geschichte: Um der großen Hitze zu entgehen, war das Trio bereits in den frühen Morgenstunden in den Attersee-Klettersteig aufgestiegen. Der Steig führt von Steinbach am Attersee zum Gipfel des Mahdlgupfs.

Nach drei Stunden waren die erfahrenen Kletterer kurz vor dem Ausstieg des Steigs, als die 75-Jährige in der steilen Schlusswand plötzlich einen Herzstillstand erlitt und das Bewusstsein verlor. Ihr Sohn, der direkt hinter ihr kletterte, konnte sie noch auffangen. Er begann sofort mit der Reanimation, während nachkommende Kletterer die Bergrettung alarmierten.

Die Helfer wurden mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 zum Unfallort geflogen. Doch für die Sportlerin kam jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an Ort und Stelle vor den Augen ihres Sohnes.

