Mutter entdeckte Tochter (47) tot in der Wohnung

Die Frau muss schon vor längerer Zeit gestorben sein. Die Leiche war nämlich schon so stark verwest, dass die genaue Todesursache nicht mehr festgestellt werden konnte.

Aufgekommen war der Vorfall vergangenen Freitagabend, als die Mutter (67) ihre Tochter in deren Wohnung am Stadlweg in Traun besuchen wollte.



"Bedenklicher Todesfall"

Die Polizei ermittelt derzeit wegen eines "bedenklichen Todesfalls". Laut der Polizei-Pressestelle wurde von der Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Obduktion angeordnet.

Von einem Gewaltverbrechen wird derzeit aber nicht ausgegangen. Auch zum genauen Todeszeit kann noch keine genaue Angabe gemacht werden.

Erst vergangenen Dienstag machten Rettungskräfte in einer Wohnung im Linzer Franckviertel einen grausigen Fund. Auch dort lag ein Mieter (80) schon seit Wochen tot in seiner Wohnung (wir berichteten). Ein Obduktionsbericht ergab zwar keine Hinweise auf Fremdverschulden, der endgültige Bericht liegt aber noch nicht vor.

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mip)