Mysteriöse Entführung wird von Polizei beendet

Es ist alles sehr mysteriös und eigenartig, was sich am Samstagnachmittag beim Stadtbad in Steyr abspielte.

Wie die Krone berichtet, soll ein Pärchen (21 und 24 Jahre alt), bewaffnet mit einer Pistole und einem Baseballschläger einen 17-jährigen Burschen abgepasst haben.

Sie drängten ihn in ein Auto und fuhren davon. Weil aber Zeugen den Vorfall beobachtet hatten, konnte die Polizei das Auto des Pärchens rasch finden. Die Baseballschläger und eine Gaspistole wurden auch entdeckt.

Beim Verhör gab das Pärchen an, dass man den 17-Jährigen wegen Schulden, die er bei einer anderen Person habe, unter Druck setzen wollte. Unklar ist allerdings, wer diese Person sei.

Die Polizei wird die drei Beteiligten am Montag weiter befragen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(gs)