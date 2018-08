Na Bum! Jagd-Bilanz: 915 Wildtiere in Linz erlegt

Insgesamt 915 Stück Wild wurde in der vergangenen Jagdsaison erlegt. Darunter Rehwild, Wildenten, Fasane und Hasen. Auch 12 Wildschweine wurden geschossen. – Damit wurden doppelt so viele Wildschweine erlegt, wie in den vergangen Jahren, wie die Stadt Linz in einer Aussendung kund macht.

Kein Scherz! Das Schwarzwild hält sich gerne am Stadtrand, im Süden von Linz, auf. Und die Wildschweine fühlen sich bei uns recht wohl, denn sie werden zweifelsohne mehr, wie Förster Rudolf Horner weiß.

Große Probleme machen die Borsten-Tiere aber nicht. Im Gegenteil, für den Wald sind sie wichtig, da sie den Boden auflockern.

Wildschweine wühlen, um nach Nahrung zu suchen im Waldboden. So werden z.b. Wurzeln und Insektenlarven wie z.B. Engerlinge, aber auch Mäusenester aufgespürt. Dank ihrer kräftigen Schnauze, ist es für die Tiere kein Problem selbst harte und steinige Böden aufzubrechen.

