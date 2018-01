Nach Betrüger meldete sich echter Lebensretter

Es ist schon eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Im Mai 2016 verunglückte der Ebenseer Josef S. (79) schwer mit seinem Auto. Im letzten Moment wurde er von einem zunächst Unbekannten aus dem brennenden Auto gezogen.

Nach seiner Genesung machte er sich auf die Suche nach seinem Lebensretter, denn der war nach seiner guten Tat weitergefahren. Aber erst im Juli des vergangenen Jahres meldete sich ein Mann (31), der von sich behauptete, der Lebensretter zu sein.

Josef S. lud ihn und seine Frau zum Essen ein, borgte ihm sogar Geld. Doch dann stellte sich heraus: Der Mann war ein Betrüger, hatte alles nur erfunden – und das Geld zahlte er auch nicht zurück.

Weil die Gesichte aber in ganz Österreich die Runde machte, wurde nun der echte Lebensretter auf die Suche nach ihm aufmerksam, wie nun die oö. "BezirksRundschau" berichtet.

Johann Ebner aus Niederösterreich gibt nämlich an, derjenige gewesen zu sein, der Josef S. aus dem brennenden Auto holte. "Wir haben die Geschichte im Internet gesehen und möchten ihnen mitteilen, dass wir die 'Gesuchten' sind", schrieben E. in einem Mail an die Rundschau.

Schnell war der Kontakt zu Josef S. hergestellt. Doch der war zunächst natürlich skeptisch. In mehreren Gesprächen versuchte man herauszufinden, ob es sich nur wieder um einen Hochstapler handelt oder doch um den gesuchten Retter. Ergebnis: "Wir haben ein sehr gutes Gefühl", so S. gegenüber der Rundschau.

Der Niederösterreicher kann zudem sehr genau erzählen, was damals im Mai 2016 passiert ist. Jetzt wollen sich die beiden einmal treffen, um sich näher kennen zu lernen.

(gs)