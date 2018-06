In Steyr 14. Juni 2018 05:00; Akt: 13.06.2018 19:20 Print

Nach Einbruch in Apotheke Crash verursacht

Dumm gelaufen! Kurz nachdem ein 45-Jähriger in eine Apotheke in Steyr eingebrochen war, baute er betrunken einen Autounfall. Jetzt sitzt er in Haft.