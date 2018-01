In Linz 01. Januar 2018 17:30; Akt: 01.01.2018 16:54 Print

Nach Streit: Mann (19) durch Messerstich verletzt

Völlig eskaliert ist in der Silvesternacht ein Streit zwischen fünf Afghanen in der Linzer City. Ein junger Mann (19) erlitt dabei einen Messerstich in die Hand.