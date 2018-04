Nach Sturz: Feuerwehr rettet Frau über Fenster

Mehrere Feuerwehrautos rasten gegen 5.30 Uhr in die Ferihumerstaße in Linz-Urfahr. In einem Mehrparteienhaus war eine Seniorin (70) in ihrer Wohnung im dritten Stock gestürzt, konnte nicht mehr alleine aufstehen.

Die Pensionistin, die sich am Kopf eine blutende Wunde zugezogen hatte, alarmierte über einen Notfallknopf Helfer vom Roten Kreuz. Da die Türe versperrt war und auch der Schlüssel steckte, gelangten diese aber nicht in die Wohnung.

Die Berufsfeuerwehr Linz wurde verständigt. Mit Hilfe einer Drehleiter verschafften sich die Retter über ein Fenster Zugang zur Wohnung. "Wir haben die Scheibe eingeschlagen und sahen, dass die Frau im Vorzimmer am Boden saß. Sie hatte eine blutende Wunde am Kopf. Es war der schnellste Weg, um zu ihr zu gelangen", so Einsatzleiter Anton Eder.

Die Pensionistin musste im Spital behandelt werden. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz wieder beendet.

(mip)