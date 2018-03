Schwarz-Blaue Regierung: Shisha-Rauchen erst ab 18

Es war bereits der zweite Vorfall dieser Art. In Wels ist am Montag eine 16-Jährige in einem Shisha-Lokal plötzlich umgefallen. Die Rettungskräfte rückten an.

Für die heimischen Landespolitiker brachte der Vorfall das Faß zum Überlaufen. "Die jüngsten Vorfälle zeigen, dass es starken Aufklärungs-, aber auch Regelungsbedarf zum Wohl unserer Jugend gibt. Daher werden wir im Zuge der Novellierung des Jugendschutzgesetzes auch das Alter für Shisha-Rauchen auf 18 Jahre anheben. Ebenso soll das Betreten von Shisha-Bars erst ab diesem Alter möglich sein“, erklärten nun Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ).

Shisha-Rauchen bei Jungen im Trend



Vor allem bei jungen Menschen ist Shisha-Rauchen derzeit sehr angesagt. Bisher galt diese Art des Rauchens, bei der der Tabak meist mit Geschmacksstoffen angereichert ist und über Wasserdampf eingesogen wird, als gesündere Variante im Vergleich zum Zigarettenrauch. "Diese Annahme wurde bereits hinlänglich widerlegt", so Podgorschek.

Durch das Inhalieren können zu hohe Kohlenmonoxidmengen entstehen, was wiederum zu Kreislaufproblemen führen kann.



"Nachdem die Shisha von Experten auch als Einstiegsmittel für Zigaretten angesehen wird, steht es für uns außer Zweifel, dass das Rauchverbot für Jugendliche nicht nur Zigaretten betreffen wird, sondern auch Shishas, E-Zigaretten und E-Shishas", betont Stelzer.

(gs)