Nachbar (39) schlug Fenster ein, löschte Brand

Es war Sonntag kurz vor 16 Uhr, als der 39-Jährige in Bad Goisern (Bez. Gmunden) feststellte, dass es bei den Nachbarn heiß herging

– Allerdings ohne dass die es wussten, denn es war niemand daheim. Was war passiert? Im Wohnzimmer des Hauses loderten Flammen.

Der 39-Jährige verständigte daraufhin sofort die Feuerwehr. Dann schlug er das Fenster im Erdgeschoß ein und machte sich mit vier Feuerlöschern ans Werk, wie die Polizei berichtet.

Brandauslöser: Ladegerät

Der Mann war zum Glück erfolgreich: Es gelang ihm das Feuer zu bekämpfen und den Band vollkommen einzudämmen. Und das noch bevor die 70 Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern, St. Agatha und Weißenbach eintrafen!

Auslöser für den Brand dürfte ein bisher einmalig verwendetes Handy-Ladegerät gewesen sein.

Wie hoch der entstandene Schade ist, kann noch nicht beziffert werden, dürfte aufgrund der starken Rauchentwicklung im gesamten Haus aber immens sein.

Verletzt wurde beim Brand niemand.

Küchenbrand in Mauerkirchen

Auch in Braunau wurde am Sonntagnachmittag Brandalarm gegeben. In Mauerkirchen stand eine Küche in Vollbrand. Eine 46-jährige Mutter hatte einen Topf mit Öl zum Erwärmen bringen wollen, stellte diesen auf den Herd und schaltete ihn ein. Verhängnisvoll: Anschließend ging sie mit den drei Kindern (7 bis 9 Jahre alt) auf den Balkon um mit der Nachbarin zu reden.

Als die Frau wieder in die Küche kam, brannte der Topf bereits. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand die Küche schließlich in Vollbrand – Es entstand Totalschaden.

Die Frau musste mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus nach Braunau gebracht werden.

(cru)