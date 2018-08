Nachbarn retteten Mann aus brennendem Haus

Es war eine Rettung in letzter Sekunde!

Aus bisher unbekannter Ursache war am Freitag in den frühen Morgenstunden im ersten Stock eines Wohnhauses in Weibern (Bez. Grieskirchen) ein Brand ausgebrochen.

Der 58-jähriger Mann, der alleine im Haus wohnt, konnte noch selbstständig in den Wintergarten im Erdgeschoß laufen, danach wusste er aber nicht mehr weiter.

In diesem Moment kamen ihm seine Nachbarn, die das Feuer entdeckt hatten, zu Hilfe. Sie schlugen die Verglasung des Wintergartens ein und retteten so den Mann ins Freie.

Der 58-Jährige wurde notärztlich versorgt und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels eingeliefert. Der Dachstuhl stand in Vollbrand. Die Löscharbeiten wurden von den Feuerwehren Weibern, Haag am Hausruck und Gebotskirchen durchgeführt. Die Ermittlungen zur Brandursache sind am Laufen.

