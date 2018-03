Nachtschwärmer in Linz ausgeraubt und verprügelt

Nächste Gewalttat in Linz: Gegen 6 Uhr früh geriet am Sonntag ein 21-Jähriger aus Linz mit zwei Unbekannten am Linzer Hauptplatz in Streit. Einer der Männer versetzte dem Burschen einen Faustschlag auf den Hinterkopf, sodass dieser zu Boden ging und am Rücken liegen blieb. Der zweite Angreifer trat dem wehrlosen 21-Jährigen anschließend mit dem Fuß ins Gesicht.

Während der Linzer benommen auf der Erde lag, soll einer der Täter seine Geldtasche in der sich 400 Euro befanden und diverse Dokumente aus der Gesäßtasche gefischt haben.

Zwei 33-Jährige aus Linz und Leonding wurden Augenzeugen der Tat. Als die Männer dem 21-Jährigen zu Hilfe kamen, flüchtete das unbekannte Duo mit seiner Beute.

Eine sofortige Fahndung mehrerer Polizeistreifen verlief bisher negativ. Der 21-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in das Linzer Kerpler Klinikum eingeliefert.

(cru)