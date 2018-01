Ganzer Attersee soll zum Nacktbade-Bereich werden

Michael Opelt aus der Attersee-Gemeinde Schörfling (Bez. Vöckalbruck) hat eine gewagte Idee. Er will, dass der komplette Salzkammergut-See zum größten europäischen FKK-Gebiet wird.

Doch: Wie soll das funktionieren?

Sein Plan: "Am Ufer steht eine Badehütte mit direktem Zugang zum See. In dieser kann man sich umziehen und dann unbekleidet schwimmen", sagt Opelt. Kurz und knapp: "Angezogen rein in die Kabine, dann nackt rein ins Wasser!"

Denn laut Opelt würden zwar viele gerne nackt schwimmen, aber nicht unbedingt nackt herumlaufen oder sich sonnen wollen. Außerdem kommen sich so Nackte und Angezogene nicht in die Quere, weil außerhalb des Wassers alle angezogen sind. Und im Wasser halt manche nicht – was man ja nicht sieht.

Im Detail plant Opelt: Die sieben Attersee-Gemeinden stellen jeweils drei Hütten auf und vermarkten das dann gemeinsam. "Das wäre eine neue touristische Marke und man hätte damit ein weltweites Alleinstellungsmerkmal", ist sich Opelt sicher.

Die Bürgermeister und die Tourismus-Obmann hat er bereits angeschrieben. Doch: Das Feedback war eher verhalten. "Aber ich werden nicht locker lassen", gibt sich Opelt noch lange nicht "geschlagen".

(gs)