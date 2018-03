Hoppala! Dieser "Smart" in Linz parkt nicht sehr smart

Nein! Ein von einem kleinen unbeugsamen Smart beparkter Parkplatz hört nicht auf, den Baggern Widerstand zu leisten. So sieht es zumindest auf den "Heute"-Fotos aus.

Der gesamte Bodenbelag der Tiefgarage unter dem Hauptplatz wurde auf der untersten Ebene bereits herausgerissen, nur dort, wo der kleine Flitzer steht, konnten die Maschinen noch nicht arbeiten.

Die Garage wird routinemäßig saniert, mit einer Plane wurde jener Bereich, in dem gearbeitet wird schon abgedeckt. Der Dauerparker dürfte von den Arbeiten noch nichts mitgekriegt haben. Ob das smart ist?

Das Problem: Zwar weiß die Betreiberfirma, wem das Auto gehört, hat den Besitzer aber noch nicht erreicht. Bleibt das so, wird das Auto abgeschleppt und andernorts abgestellt.

Prinzipiell kann ein Auto, das eine Baustelle behindert wird, nämlich abgeschleppt werden. Vor allem in Bereichen, in denen die Straßenverkehrsordnung gilt. "Wenn es eine Verkehrsbeeinträchtigung oder Verkehrsbehinderung gibt, darf abgeschleppt werden", so ÖAMTC-Rechtsexpertin Kristina Mayr.

Aber: Zuvor wird immer versucht, den Fahrzeuglenker zu kontaktieren. Baustellen, die nicht plötzlich notwendig sind, müssen zudem angekündigt werden. "Grundsätzlich braucht man also nicht Angst haben, dass das Auto am Abend nicht mehr da steht, weil dort jetzt eine Baustelle ist", so die Expertin.









(rep)