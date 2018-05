16-jähriger Bursch stirbt bei Sturz mit Mofa

Ein 16-Jähriger aus Natternbach war am Mittwoch kurz vor 19 Uhr mit seinem Mofa in seiner Heimatgemeinde auf dem Güterweg Tal in Richtung Ortschaft Tal unterwegs. Plötzlich geriet der Bursch auf das rechte Straßenbankett, kam dabei ins Schleudern und von der Fahrbahn ab. Er prallte in weiterer Folge gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Telefonmasten.

Der Teenie wurde durch die Kollision so schwer verletzt, dass er trotz Reanimation durch die Rettung Peuerbach und das Notarztteam "Christophorus 10" noch an der Unfallstelle verstarb.

Die an der Unfallstelle anwesenden Angehörigen wurden vom KIT des Roten Kreuzes betreut.

