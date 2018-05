Neos sind für Grillplätze auch in den Linzer Parks

Die Linzer Neos fordern mehr Grillplätze für Linz. Die Partei will im nächsten Gemeinderat einen Antrag auf Erstellung eines – Achtung jetzt wird's etwas amtsdeutsch! – so genannten "Grillraumbewirtschaftungkonzepts".

Dieses soll unter Einbeziehung der Erfahrung "besonders grillaffiner Bevölkerungsgruppen" entstehen, so die Neos. „Eine Zusammenarbeit mit dem Migrations- und Integrationsbeirat erscheint hier sinnvoll", so NEOS-Gemeinderätin Elisabeth Leitner-Rauchdobler.



"Keine Belästigung für Anrainer"

„Bei der Suche nach geeigneten Grillmöglichkeiten ist natürlich darauf Bedacht zu nehmen, dass es zu keiner Rauch-, Geruchs- und Lärmbelästigung für die Anrainerinnen und Anrainer kommt und dass entsprechende Infrastruktur wie Parkmöglichkeiten, Wasseranschluss oder Toilettanlagen vorhanden ist beziehungsweise geschaffen werden kann", so die Partei in einer Aussendung.

"Auch die unterschiedlichen Ausstattungsvarianten - neben Lagerfeuerplätzen auch Grillplätze mit fix installierten Grillgeräten wie sie in Städten wie Wien oder Antalya existieren - sind in die Planung miteinzubeziehen“, betont Leitner-Rauchdobler.



Grillen auch in Parks?

„Auch beim Grillen ist die Vielfalt ausschlaggebend.“ Grundsätzlich sollten nicht nur Grilloptionen entlang der Donau geprüft, sondern auch nach Grillmöglichkeiten in größeren Parks gesucht werden, in denen die Belästigung von Anrainern vermieden werden kann, schlägt die NEOS-Gemeinderätin vor.

Öffentliches Grillen ist in Linz laut Neos aktuell nur am Donaustrand in St. Margarethen erlaubt.

Dort herrschte aber in den vergangenen Wochen schon großer Andrang, wir berichteten.

Grund ist das im letzten Jahr beschlossene Grillverbot am Pleschinger See. "Eine Verkleinerung der Grillzone war die kurzsichtige politische Antwort der Stadt Linz", so die Neos.





