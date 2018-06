Neu-Landesrat blieb von Einbrechern verschont

Die Überwachungskamera-Aufnahmen zeigen drei Täter, die vermummt waren. Sie hatten die Kapuzen ihres Pullis tief ins Gesicht gezogen.

So brachen sie in der Nacht von 17. auf 18. Juni in mehrere Hotels in Bad Schallerbach ein. Dort durchsuchten sie dann die Büros und stahlen Bargeld. Aus einem Hotel nahmen die Täter sogar den Tresor mit. Höhe des Schadens: noch unklar.

Glück hatte Eurothermen-Chef und Neu-ÖVP-Landesrat Markus Achleitner. In sein Fünf-Sterne-Hotel "Paradiso" (gehört zu den Eurothermen) wurde nicht eingebrochen, wie "Heute" bestätigt wurde.

Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat, bitte an die Polizei in Bad Schallerbach wenden: Telefonnummer 059 133/4231.

(ab)