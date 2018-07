Neue Brücke zu kurz: Bayern hängt Linz ab

Großspurig als längste Hängebrücke der Welt wurde sie angekündigt: die neue Linzer Hängebrücke. Doch: Schon VOR dem Bau hängen uns die Bayern bei der Länge ab.

Bis 2019 soll sie fertig sein, Kosten: rund 4,5 Millionen Euro. Das Linzer Prestige-Projekt verbindet dann den Pöstlingberg und den Freinberg. Die 90 Tonnen schwere Brücke ist 500 Meter lang. Wer drüber geht, muss schwindelfrei sein: Sie ist 110 Meter über der Donau.

Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) ist begeistert. "Das Projekt ist eine wunderbare Chance", so der Politiker. Er sieht die Brücke als Attraktion für Linz. Weil sie eben die längste Hängebrücke der Welt wäre, so die Macher, und eben auch als solche beworben werden kann.

Das war am 20. Juni bei der Vorstellung. Heute, gut einen Monat später, muss man sagen: Schon jetzt kann sie nicht mehr als längste Brücke beworben werden. Weil sie es schon jetzt nicht mehr ist. Die Bayern haben uns abgehängt.

In Issigau (Landkreis Hof) im Norden von Bayern entsteht nämlich eine Fußgänger-Hängebrücke, die weit höher ist und weit länger. In 180 Metern Höhe zieht sie sich nämlich übers sogenannte Höllental und ist 720 Meter lang – also 220 Meter länger als die in Linz geplante. Kosten: zwölf Millionen Euro, die zum Großteil vom Freistaat Bayern übernommen werden.

Stellt sich also die Frage, ob Linz dann noch eine neue Millionen-Brücke braucht. Um sagen zu können: Wir haben die zweitlängste Hängebrücke der Welt …

