Aufgepasst! In Linz gibt es eine neue Kurzparkzone

Autofahrer aufgepasst! Nun wurde auch am Freinberg eine neue Kurzparkzone eingerichtet. So ist etwa die Hirschgasse nun auf der gesamten Länge gebührenpflichtig. Seit Kurzem sind die Bereiche entsprechend mit Verkehrszeichen gekennzeichnet, nun wurde auch die blauen Markierungen angebracht.

Der Grund ist einfach erklärt: Die Gegend wurde gerne von Pendlern als Dauerparkplatz verwendet. "Für die Bewohner war das natürlich keine einfache Situation. Deshalb haben wir die Kurzparkzonen in den vergangen Wochen ausgeweitet", erklärt der zuständige Infrastruktur-Stadtrat Markus Hein (FPÖ) auf "Heute"-Anfrage.

Für die Pendler wird es damit immer schwieriger, freie Parkplätze in der Linzer Innenstadt zu finden. Sie müssen immer weiter ausweichen, was wiederum den Parkdruck auf die Anwohner in den betroffenen Gebieten erhöhen wird.

(gs)