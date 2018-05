Neustart? "Die grüne Vision ist noch nicht tot"

Vor und 500 Gästen in der Linzer Tabakfabrik versuchte Bundessprecher Kogler mit dem Motto "Du bist gefragt – Mitreden, Zukunft gestalten" einen Schritt für einen Neubeginn auf Bundesebene zu setzen. Die wichtigsten Themen: Umwelt, Wirtschaft, Soziales und Demokratie.

Unterstützung erhielt die Partei von Datenschutzaktivist Max Schrems, Umweltökonomin Angela Köppl sowie Can Yüce von der Bürgerbewegung "Barcelona en Comú". Brainstormings zu zentralen Fragen sollen ebenso in die Arbeit der Grünen einfließen, wie ein "NextGenerationLab".

Die grüne Idee sei "nicht tot", sagte Kogler: "Weil sie gebraucht wird. Und die grüne Vision braucht euch – sie hat mehr Zukunft als alle die anderen Konzepte. Die grüne Vision ist sinnvoll und notwendig."

In den Bundesländern sollen nun inhaltliche Runden mit regionalen Schwerpunkten stattfinden, am 22. September findet ein "offenes Symposium" in Wien statt. Für den 17. November ist ein Bundeskongress der Partei mit Personalentscheidungen geplant.





(red)