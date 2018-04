Nur 12 Grad! Aber Werner (Beinhart) badet im See

Die ersten Sonnenstrahlen kommen raus, die Temperaturen kletterten bereits auf knapp über 20 Grad – der Frühling scheint nun endgültig angekommen zu sein.

Und mit den wärmeren Temperaturen melden sich auch schon die ersten Badegäste aus dem "Winterschlaf". Während die Freibäder erst am 1. Mai öffnen, kann man sich an den Seen bereits abkühlen.

Wasserrettung warnt



Bei gerade einmal zwölf Grad (Pleschingersee) ist der Gang ins kühle Nass aber nur etwas für ganz Mutige. Einer davon ist Werner "Beinhart" Holzner. Der 54-Jährige ließ sich am Mittwoch den Sprung ins Wasser nicht nehmen. Er sagt: "Ich habe mich schon länger auf das erste Bad gefreut. Das ist eine tolle Erfrischung für mich. In der Regel gehe ich bis November noch ins Wasser."

Allerdings warnt die Wasserrettung bei solch niedrigen Wasser-Temperaturen. "Man sollte auf keinen Fall alleine rein gehen. Das Risiko für einen Krampf ist viel höher", so Martin Haunschmidt von der Wasserrettung Plesching.

(mip)