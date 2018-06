"Ich bin so schwer wie dieser Schweizer Käse"

Käse (in der Schweiz Chäs) so weit das Auge reicht. Gut 20 verschiedene Sorten werden in der Käserei Eyweid in (Gemeinde Zäziwil) im Emmental (17 km entfernt von der Schweizer Hauptstadt Bern) hergestellt. Darunter so interessant-klingende Sorten wie: Das Miuchgesicht, Hanfmutschli oder den Dolly Schafschäsli (benannt nach dem bekannten Klon-Schaf).

Das Herzprodukt der Käserei: Natürlich der original Emmentaler. Der Käs der für seine Löcher bekannt ist. Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (ÖVP) ließ sich bei seiner Schweiz Reise (Wir berichteten) eine Führung durch die Käserei mit anschließender Verkostung natürlich nicht entgehen.

Im Keller werden die zum Teil recht großen und schweren Käselaibe gelagert. Wie viel so ein Laib wiegt? Rund 80 Kilogramm. Überraschenderweise genauso viel wie Landesrat Hiegelsberger selbst, wie er uns verriet und prompt neben dem Chäs für ein Foto posierte.

Im Anschluss an die Besichtigung konnten die Käsespezialitäten verkostet werden. Fazit: Ohne Käse, sehr lecker!



