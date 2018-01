Oma Monika (77) bekommt Karte für Ed Sheeran

Nachdem "Zucki-Omi" Monika ihren Enkelkindern Nina (29) und Thommy (26) ihren größten Wunsch gebeichtet hatte, wandten sich die beiden hilfesuchend an "Heute". Sie wollten für ihre "Zucki-Omi" doch noch eine Karte für das ausverkaufte Konzert des britischen Popstars im August im Wiener Ernst Happel Stadion ergattern.

Helfer in der Not

Nun fand sich ein herzensgutes Helferlein: Eine nette Dame gab ihre Tickets an die Oberösterreicher weiter – und erfüllte der Junggebliebenen damit einen Herzenswunsch. "Ich finde es voll cool, dass das so schnell gegangen ist!", freut sich Enkelin Nina. "Das wird bestimmt eines der Lebensereignisse meiner Großmutter. Ein Riesen-Dankeschön an die nette Frau und an 'Heute'!"

(sh)