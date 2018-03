Paragleiter (29) stürzt ab, bleibt in Baum hängen

Der 29-jährige Steyrer startete seinen Flug Samstagnachmittag auf der Starwiese am Brandkogel im Herndleckgebiet. Er flog Richtung Ternberg. Während des Fluges drehte er mit seinem Schirm wieder um und flog wieder zum Brandkogel zurück.

Dann passierte es: Als der Mann mit seinem Paragleiter über einem Waldstück dahinglitt, verlor er plötzlich mit seinem Schirm an Höhe. Es folgte der rasche Absturz. Dabei blieb der 29-Jährige in 20 Metern Höhe in den Baumkronen des Waldstücks hängen.

Der Sportler blieb unverletzt und konnte selbst mit dem Handy Hilfe rufen. Nach etwa einer halben Stunde konnten ihn die Einsatzkräften der Freiwillige Feuerwehr Ternberg und das Roten Kreuz befreien und abseilen.

(cru)