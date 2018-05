In Grieskirchen 08. Mai 2018 19:54; Akt: 08.05.2018 19:54 Print

Pensionist (85) stürzte mit Auto auf Bahngleise

Einen ungewollten "Stunt" legte ein Lenker (85) am Dienstag in Grieskirchen hin. Der Wagen flog in einen Graben und landete mitten auf Zugschienen.