Lehrling (17) am Weg zur Arbeit tödlich verunglückt

Wie die Polizei mitteilt, ist der 17-jährige Bursch aus dem Bezirk Grieskirchen am Freitag gegen 6.55 Uhr mit seinem Mofa in Peuerbach tödlich verunglückt. Der Oberösterreicher war am Weg zu seiner Arbeit, als das Unglück passierte.

In einer scharfen Linkskurve ist der Jugendliche aus bisher noch ungeklärter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann in ein Bachbett gekracht. "Er sprang mit seinem Mofa auf die gegenüberliegende Uferseite und prallte dort gegen einen Stein", schildert die oberösterreichische Landespolizeidirektion den tragischen Unfall. Der 17-Jährige war auf der Stelle tot.

Mutter fand toten Sohn

Als der Lehrling am Nachmittag nicht von der Arbeit nach Hause kam, begannen seine Eltern sich Sorgen zu machen. Sie suchten in der umliegenden Gegend nach ihrem Jungen. Gegen 15 Uhr bemerkte die Mutter des Burschen eine Spur im Gras. Als sie dieser folgte musste sie dort ihren toten Sohn im Bachbett entdecken.

Die Familie wurde vom Kriseninterventionsteam betreut. Weshalb die auszubildende Firma die Abwesenheit des 17-Jährigen nicht meldete, war zunächst unbekannt.

Die Bergung erfolgte durch die Freiwillige Feuerwehr Peuerbach.

