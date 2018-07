Angler fing ihn 17. Juli 2018 15:27; Akt: 17.07.2018 15:27 Print

Piranha-Alarm in OÖ wegen diesem Fisch

Ein Angler aus OÖ glaubte an den Fang seines Lebens: "Ein Piranha, in Braunau." Doch tatsächlich war's dann ganz was anderes.