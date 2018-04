Pkw-Lenker ließ Radler schwer verletzt zurück

Der Unfall ereignete sich bereits am 12. März in Traun: Ein 63-Jähriger aus Leonding fuhr gegen 14.30 Uhr mit seinem Herrenfahrrad auf dem Radweg parallel zur Rubensstraße im Gemeindegebiet von Traun aus Richtung Linz kommend in Richtung St. Martin. Kurz vor einem Lebensmittel-Großhändler wollte er die Fahrbahn überqueren. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem Pkw, welcher auf der Rubensstraße ebenfalls in dieselbe Richtung fuhr.

Der Radfahrer wurde über die Motorhaube des Pkw geschleudert und dabei schwer verletzt. Er wurde ins UKH Linz eingeliefert.

Nach dem Verkehrsunfall beging der unbekannte Pkw-Lenker Fahrerflucht und ließ den Radler einfach liegen.

Die Polizei sucht nach dem Pkw-Lenker und bittet mögliche Zeugen des Unfalls um Hilfe.

Personsbeschreibung:

Mann, ca. 70 Jahre alt, ca. 175cm groß, Brille, weiß-graue Haare, spitze Nase

Vom Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen kleinen, hellen (weiß oder gelb) Pkw gehandelt haben soll.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden ersucht, sich bei der Polizei Traun, Telefon 059133 4130, zu melden.

