Mehrere Verletzte bei Bim-Unfall in Linz-Urfahr

Kurz nach halb Vier kam es am Dienstag im Stadtteil Dornach in Linz zu einem Crash zwischen einem Pkw und einer Bim.



Die Straßenbahn war in Richtung Solar City, stadteinwärts, unterwegs.

Laut ersten Informationen seitens der Linz AG gibt es mehrere Verletzte.

Mindestens zwei Polizeistreifen und auch die Rettung sind vor Ort.

Auf der Strecke zwischen St. Magdalena und Uni war auf Grund des Unfalls vorübergehend ein Schienenverkehr eingerichtet.

In diesem Bereich ist die Straßenbahn jetzt (Stand Dienstag 16.40 Uhr) aber wieder normal unterwegs. Es kommt aber zu leichten Verzögerungen.

Der Unfall sorgte am Tag einer Großdemonstration in der Innenstadt für zusätzliches Chaos. "Wir sind heute ohnehin im Ausnahmezustand", so eine Sprecherin der Linz AG.





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(cru)