Pkw krachte ungebremst in Zug

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr kam es in Wildshut bei St. Pantaleon zu einem schweren Verkehrsunfall. An einem unbeschrankten Bahnübergang kollidierten ein Zug der Salzburg AG und ein Pkw-Lenker aus dem Bezirk Braunau.

Das Auto ist laut ersten Informationen ungebremst in den Zug gekracht. Der schwer verletzte Lenker wurde im Wagen eingeklemmt. Nach der Bergung wurde der Mann mit dem Alpin Heli 6 ins LKH Salzburg geflogen.

