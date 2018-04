Polizei erwischt Alko-Lenkerin gleich vier Mal

Diese Fahne konnten die Polizisten aus dem Bezirk Linz-Land wohl schon kilometerweit riechen: Innerhalb von weniger als 24 Stunden wurde die 31-jährige Mutter ganze vier Mal (!) betrunken hinterm Steuer erwischt.

Umfrage Sind die Strafen für Alkolenker zu niedrig? Ja, meiner Meinung müssten die Strafen mehr abschrecken

Ich finde die Strafen angemessen

dazu habe ich keine Meinung

Die bereits amtsbekannte und unbelehrbare Alkolenkerin geriet am frühen Mittwochabend, gegen 17.35 Uhr, in Leonding in die erste Alkoholkontrolle. Dabei konnten satte 1,4 Promille festgestellt werden. Über Nacht dürfte sie etwas ausgenüchtert sein, doch am folgenden Donnerstag, kurz nach 8 Uhr, wurde sie erneut in Leonding angehalten. Diesmal ergab die Messung einen Wert von 0,74 Promille.

Als Konsequenz wurde der Frau der Fahrzeugschlüssel abgenommen – eine gültige Lenkberechtigung besitzt die 31-Jährige sowieso nicht. Bis zu Mittag hatte sie erneut zu tief ins Glas geblickt, gegen 12.20 Uhr wurde sie in Traun in einem anderen Pkw angehalten und erneut einer Alkoholkontrolle unterzogen. Relevanter Messwert war diesmal 1,36 Promille. Ihr wurde auch dieser Fahrzeugschlüssel abgenommen.

"Zuletzt am Vortag Alkohol getrunken"

Weil sie gegenüber den Beamten angab, dass sie jetzt nach Leonding mit der Straßenbahn fahren müsse um ihr Kind vom Kindergarten abzuholen, fuhr sie ein viertes Mal ein. Die Trauner Polizisten setzten umgehend die Leondinger Kollegen in Kenntnis, die am Kindergarten und der Wohnadresse der Angezeigten auf sie warteten. Und siehe da: Die sturzbetrunkene Frau kam der Polizeistreife mit dem Pkw vom Vortag entgegen: 1,76 Promille!

Der Ersatzschlüssel für dieses Fahrzeug wurde ihr ebenfalls abgenommen.

Kurios: Bei sämtlichen Alkoholkontrollen am Donnerstag gab die 31-Jährige trotz steigender Werte an keinen Alkohol getrunken zu haben. Sie habe jeweils am Vortag das letzte Mal Alkohol konsumiert. Die Mutter wurde insgesamt fünfmal wegen Alkoholdelikten und sechsmal wegen Lenken eines Kraftfahrzeuges ohne Lenkberechtigung angezeigt.

(red)