Jö schau! Polizei fängt "Shaun" das Schaf ein

Mäh-nsch, was für ein Bild! Die Polizei postete Donnerstagfrüh ein Foto mit einem Schaf an der Leine. Was das soll und wie es dazu kam, steht hier.