Dealer verkauft Todes-Pille an 13-Jähriges Mädchen

Am Mittwoch stellte die Polizei OÖ eine eindringliche Warnung auf Facebook.

Die gefundenen "Dom Perignon"-XTC-Tabletten haben einen MDMA Gehalt von 135,1 mg MDMA pro Tablette. Bei einem Gehalt von über 120 mg MDMA (Wirkstoff) kann schon eine Tablette tödlich sein.



Die grünen Ecstasy-Tabletten mit dem Namen „Dom Perignon“ haben einen tödlichen Gehalt an MDMA.

MDMA ist eine chemische Verbindung, gehört zur Gruppe der Methylendioxyamphetamine.



Mitten in Linz in Gebüsch gefunden

Besonders beunruhigend: Die Polizei hat die tödliche Dosis MDMA bei der Untersuchung von Tabletten herausgefunden, die mitten in Linz in einem kleinen Park in der Innenstadt in einem Gebüsch gefunden wurden. Welcher Park es war, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Es soll weitere Erhebungen geben.

492 Stück der grünen Tabletten waren dort in einem Gebüsch von einem Drogenspürhund gefunden worden.

Die Polizei hat als Tatverdächtigen einen Afghanen festgenommen, bei dem 17 der grünen „Dom Perignon“-Tabletten gefunden wurden.

Auch eine 13-jährige Abnehmerin und mehrere weitere Jugendliche mutmaßliche Konsumenten wurden ausgeforscht.

